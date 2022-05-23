Шестеркин признан первой звездой третьего матча с «Каролиной»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:1).

26-летний россиянин отразил 43 броска из 44. Второй звездой признан автор Мика Зибанежад, третья звезда — Крис Крайдер.

В текущем плей-офф Шестеркин провел 10 матчей, в которых пропустил 29 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.