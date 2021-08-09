Шестеркин заключил рекордный для вратарей контракт

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на четыре года.

За это время россиянин заработает 22,666 миллиона долларов. Кэпхит по новому контракту — 5,65 млн.

Это самый большой контракт в новейшей истории для молодого вратаря, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка.

Отметим, что Шестеркин побил рекорд Картера Харта из «Филадельфии», который подписал свой контракт также 9 августа, но на несколько часов раньше.

Напомним, что в этот же день заключил новое соглашение еще один молодой вратарь — Илья Самсонов с «Вашингтоном».