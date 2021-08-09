Шестеркин заключил рекордный для вратарей контракт
22:16
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на четыре года.
За это время россиянин заработает 22,666 миллиона долларов. Кэпхит по новому контракту — 5,65 млн.
Это самый большой контракт в новейшей истории для молодого вратаря, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка.
Отметим, что Шестеркин побил рекорд Картера Харта из «Филадельфии», который подписал свой контракт также 9 августа, но на несколько часов раньше.
Напомним, что в этот же день заключил новое соглашение еще один молодой вратарь — Илья Самсонов с «Вашингтоном».
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