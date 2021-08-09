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Картер Харт заключил рекордный контракт для молодого вратаря

17:55
Картер Харт. Фото Getty Images
Картер Харт. Фото Getty Images
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Голкипер «Филадельфии» Картер Харт 9 августа подписал новый контракт с клубом на три года. Кэпхит нового договора составляет 3,979 миллиона долларов.

Это самый большой контракт для молодого вратаря в истории лиги, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка.

До этого 3,75 миллиона получил Мэтт Мюррей, 3,5 млн — Андрей Василевский.

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Иван Шитик все материалы автора

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