Картер Харт заключил рекордный контракт для молодого вратаря

Голкипер «Филадельфии» Картер Харт 9 августа подписал новый контракт с клубом на три года. Кэпхит нового договора составляет 3,979 миллиона долларов.

Это самый большой контракт для молодого вратаря в истории лиги, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка.

#Flyers Carter Hart's deal believed to be the highest AAV ever for NHL goaltender's 2nd contract. (Murray $ 3.75m, Vasilevskiy $ 3.5m.)



Hart: 3 yrs, $ 11.937m ($ 3.979m AAV)

21-22: $ 3.2m ($ 279k SB)

22-23: $ 3.6m ($ 379k SB)

23-24: $ 4.479m (no SB)



Qualifying offer due 2024: $ 4.479m. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) August 9, 2021

До этого 3,75 миллиона получил Мэтт Мюррей, 3,5 млн — Андрей Василевский.