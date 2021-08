Картер Харт заключил рекордный контракт для молодого вратаря

#Flyers Carter Hart's deal believed to be the highest AAV ever for NHL goaltender's 2nd contract. (Murray $ 3.75m, Vasilevskiy $ 3.5m.)



Hart: 3 yrs, $ 11.937m ($ 3.979m AAV)

21-22: $ 3.2m ($ 279k SB)

22-23: $ 3.6m ($ 379k SB)

23-24: $ 4.479m (no SB)



Qualifying offer due 2024: $ 4.479m.