Картер Харт заключил рекордный контракт для молодого вратаря
17:55
Голкипер «Филадельфии» Картер Харт 9 августа подписал новый контракт с клубом на три года. Кэпхит нового договора составляет 3,979 миллиона долларов.
Это самый большой контракт для молодого вратаря в истории лиги, который заключает свое второе соглашение после контракта новичка.
До этого 3,75 миллиона получил Мэтт Мюррей, 3,5 млн — Андрей Василевский.
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