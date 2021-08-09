Форвард Куокканен подписал новый контракт с «Нью-Джерси»
22:26
Форвард Янне Куокканен подписал новый контракт с «Нью-Джерси». Соглашение рассчитано на два сезона, информирует сайт клуба.
За первый год 23-летнии финн заработает 1,6 миллиона долларов, за второй — 2,05.
Куокканен в прошлом сезоне набрал 25 (8+17) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.
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