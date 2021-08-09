Форвард Куокканен подписал новый контракт с «Нью-Джерси»

Форвард Янне Куокканен подписал новый контракт с «Нью-Джерси». Соглашение рассчитано на два сезона, информирует сайт клуба.

Locked up. ?#NEWS: We have re-signed Janne Kuokkanen to a two-year deal. Check the link for the details. ??



Welcome back, Janne! https://t.co/D7E5cPwd9x — New Jersey Devils (@NJDevils) August 9, 2021

За первый год 23-летнии финн заработает 1,6 миллиона долларов, за второй — 2,05.

Куокканен в прошлом сезоне набрал 25 (8+17) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.