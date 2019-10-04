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Шенн продлил контракт с «Сент-Луисом» на 8 лет и 52 миллиона долларов

16:32
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«Сент-Луис» заключил долгосрочный контракт с нападающий Брэйденом Шенном. 28-летний игрок подписал соглашение на 8 лет, за которые он заработает 52 миллиона долларов (средняя зарплата — 6,5 миллиона), сообщает официальный сайт «Блюз».

Новый контракт вступит в силу со следующего сезона.

Шенн выступает за «Сент-Луис» с 2017 года. В прошедшем сезоне он набрал в 72 матчах регулярного чемпионата 54 (17+37) очка. В плей-офф на его счету было 5 голов и 7 результативных передач в 26 встречах. Вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли.

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