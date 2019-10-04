Шенн продлил контракт с «Сент-Луисом» на 8 лет и 52 миллиона долларов

«Сент-Луис» заключил долгосрочный контракт с нападающий Брэйденом Шенном. 28-летний игрок подписал соглашение на 8 лет, за которые он заработает 52 миллиона долларов (средняя зарплата — 6,5 миллиона), сообщает официальный сайт «Блюз».

Новый контракт вступит в силу со следующего сезона.

Шенн выступает за «Сент-Луис» с 2017 года. В прошедшем сезоне он набрал в 72 матчах регулярного чемпионата 54 (17+37) очка. В плей-офф на его счету было 5 голов и 7 результативных передач в 26 встречах. Вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли.

EXTEN-SCHENN!!!

Brayden Schenn has signed an eight-year contract extension to remain with the St. Louis Blues through the 2027-28 season. #stlblues



CONTRACT DETAILS: https://t.co/MLY6qJFn27 pic.twitter.com/lyArdKx3h9 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 4, 2019

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков