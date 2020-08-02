Сергей Бобровский: «У ребят было слишком эмоций в начале встречи»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Айлендерс» (1:2) в квалификации Кубка Стэнли.

— У ребят было слишком эмоций в начале встречи, — цитирует россиянина сайт НХЛ. — Хоть атмосфера без зрителей не очень привычна, мы все очень ждали этого момента. Возможно, где-то перегорели. Но по ходу встречи мы выправили игру. Надо перенести это на следующий матч.

Наши защитники навязывали сопернику борьбу в каждом эпизоде, при этом позволяя мне хорошо видеть шайбу при бросках. Думаю, мы играли хорошо — и я, и команда. Однако нам нужно поднять свой уровень еще выше, если мы хотим победить в серии.