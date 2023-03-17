Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:35

Сергачев стал четвертым защитником в истории «Тампы», кто набрал 50 очков за сезон

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев — девятый в истории российский защитник, которому покорился рубеж в 50 очков. В ночь на пятницу Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б).

Чаще всего эту отметку преодолевал Сергей Гончар (девять раз), восемь полтинников у российского рекордсмена за сезон (89 очков!) Сергея Зубова, по три — у Андрея Маркова и Олега Твердовского, два — у Владимира Малахова, по одному — у Дмитрия Миронова, Игоря Кравчука и Алексея Житника.

Все российские защитники, которые набирали 50 очков за сезон в НХЛ

Игрок

Сезоны

Сезоны 50+

Лучший результат

Сезон

Матчи

Очки

Сергей Гончар

20

9

2002/03

82

67 (18+49)

Сергей Зубов

16

8

1993/94

78

89 (12+77)

Олег Твердовский

11

3

1996/97

82

55 (10+45)

Андрей Марков

16

3

2008/09

78

64 (12+52)

Владимир Малахов

13

2

1993/94

76

57 (10+47)

Михаил Сергачев

7

1

2022/23

67

51 (7+44)

Дмитрий Миронов

10

1

1996/97

77

52 (13+39)

Игорь Кравчук

12

1

1993/94

81

50 (12+38)

Алексей Житник

15

1

1993/94

81

52 (12+40)

В истории «Тампы-Бэй» было всего три защитника, которым удавалось набрать 50 очков. Шесть раз мини-юбилей справлял швед Виктор Хедман, трижды — американец Дэн Бойл, один раз — чех Роман Хамрлик.

Все защитники «Тампы-Бэй», набиравшие более 50 очков за сезон

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Очки

2021/22

Виктор Хедман

Швеция

82

85 (20+65)

2016/17

Виктор Хедман

Швеция

79

72 (16+56)

1995/96

Роман Хамрлик

Чехия

82

65 (16+49)

2006/07

Дэн Бойл

США

82

63 (20+43)

2017/18

Виктор Хедман

Швеция

77

63 (17+46)

2013/14

Виктор Хедман

Швеция

75

55 (13+42)

2019/20

Виктор Хедман

Швеция

66

55 (11+44)

2018/19

Виктор Хедман

Швеция

70

54 (12+42)

2005/06

Дэн Бойл

США

79

53 (15+38)

2002/03

Дэн Бойл

США

77

53 (13+40)

2022/23

Михаил Сергачев

Россия

67

51 (7+44)

Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергачев впервые в НХЛ набрал 50 очков
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 68 44 24 95
3 Рейнджерс 68 39 29 88
4 Питтсбург 68 34 34 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 69 33 36 73
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 67 21 46 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 67 51 16 107
2 Торонто 67 40 27 89
3 Тампа-Бэй 69 41 28 88
4 Флорида 68 34 34 75
5 Баффало 67 33 34 72
6 Оттава 68 33 35 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 69 27 42 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 69 37 32 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 67 39 28 84
4 Виннипег 69 38 31 79
5 Нэшвилл 66 34 32 75
6 Сент-Луис 67 29 38 63
7 Аризона 69 26 43 63
8 Чикаго 68 24 44 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 69 42 27 90
2 Лос-Анджелес 69 40 29 89
3 Эдмонтон 69 38 31 84
4 Сиэтл 68 38 30 83
5 Калгари 69 31 38 76
6 Ванкувер 67 29 38 63
7 Анахайм 68 22 46 54
8 Сан-Хосе 69 19 50 52
Результаты / календарь
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
17.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
17.03 02:00
Флорида – Монреаль
 9 : 5
17.03 02:00
Оттава – Колорадо
 4 : 5
17.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
17.03 03:00
Нэшвилл – Чикаго
 1 : 2
17.03 03:00
Виннипег – Бостон
 0 : 3
17.03 04:00
Эдмонтон – Даллас
 4 : 1
17.03 05:00
Аризона – Ванкувер
 3 : 2
17.03 05:00
Вегас – Калгари
 2 : 7
17.03 05:30
Сан-Хосе – Сиэтл
 1 : 2 ОТ
17.03 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 131
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 101
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 69 97
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 57
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 67 46
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 67 45
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 41 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 31 1.97
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 21 2.25
Новости
RSS RSS
Все новости