Сергачев стал четвертым защитником в истории «Тампы», кто набрал 50 очков за сезон
Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев — девятый в истории российский защитник, которому покорился рубеж в 50 очков. В ночь на пятницу Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б).
Чаще всего эту отметку преодолевал Сергей Гончар (девять раз), восемь полтинников у российского рекордсмена за сезон (89 очков!) Сергея Зубова, по три — у Андрея Маркова и Олега Твердовского, два — у Владимира Малахова, по одному — у Дмитрия Миронова, Игоря Кравчука и Алексея Житника.
Все российские защитники, которые набирали 50 очков за сезон в НХЛ
|
Игрок
|
Сезоны
|
Сезоны 50+
|
Лучший результат
|
|
|
|
Сезон
|
Матчи
|
Очки
|
Сергей Гончар
|
20
|
9
|
2002/03
|
82
|
67 (18+49)
|
Сергей Зубов
|
16
|
8
|
1993/94
|
78
|
89 (12+77)
|
Олег Твердовский
|
11
|
3
|
1996/97
|
82
|
55 (10+45)
|
Андрей Марков
|
16
|
3
|
2008/09
|
78
|
64 (12+52)
|
Владимир Малахов
|
13
|
2
|
1993/94
|
76
|
57 (10+47)
|
Михаил Сергачев
|
7
|
1
|
2022/23
|
67
|
51 (7+44)
|
Дмитрий Миронов
|
10
|
1
|
1996/97
|
77
|
52 (13+39)
|
Игорь Кравчук
|
12
|
1
|
1993/94
|
81
|
50 (12+38)
|
Алексей Житник
|
15
|
1
|
1993/94
|
81
|
52 (12+40)
В истории «Тампы-Бэй» было всего три защитника, которым удавалось набрать 50 очков. Шесть раз мини-юбилей справлял швед Виктор Хедман, трижды — американец Дэн Бойл, один раз — чех Роман Хамрлик.
Все защитники «Тампы-Бэй», набиравшие более 50 очков за сезон
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
2021/22
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
82
|
85 (20+65)
|
2016/17
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
79
|
72 (16+56)
|
1995/96
|
Роман Хамрлик
|
Чехия
|
82
|
65 (16+49)
|
2006/07
|
Дэн Бойл
|
США
|
82
|
63 (20+43)
|
2017/18
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
77
|
63 (17+46)
|
2013/14
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
75
|
55 (13+42)
|
2019/20
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
66
|
55 (11+44)
|
2018/19
|
Виктор Хедман
|
Швеция
|
70
|
54 (12+42)
|
2005/06
|
Дэн Бойл
|
США
|
79
|
53 (15+38)
|
2002/03
|
Дэн Бойл
|
США
|
77
|
53 (13+40)
|
2022/23
|
Михаил Сергачев
|
Россия
|
67
|
51 (7+44)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|68
|44
|24
|95
|3
|Рейнджерс
|68
|39
|29
|88
|4
|Питтсбург
|68
|34
|34
|78
|5
|Айлендерс
|70
|35
|35
|78
|6
|Вашингтон
|69
|33
|36
|73
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
|67
|21
|46
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|67
|51
|16
|107
|2
|Торонто
|67
|40
|27
|89
|3
|Тампа-Бэй
|69
|41
|28
|88
|4
|Флорида
|68
|34
|34
|75
|5
|Баффало
|67
|33
|34
|72
|6
|Оттава
|68
|33
|35
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|69
|27
|42
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|69
|37
|32
|87
|2
|Миннесота
|68
|39
|29
|86
|3
|Колорадо
|67
|39
|28
|84
|4
|Виннипег
|69
|38
|31
|79
|5
|Нэшвилл
|66
|34
|32
|75
|6
|Сент-Луис
|67
|29
|38
|63
|7
|Аризона
|69
|26
|43
|63
|8
|Чикаго
|68
|24
|44
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|69
|40
|29
|89
|3
|Эдмонтон
|69
|38
|31
|84
|4
|Сиэтл
|68
|38
|30
|83
|5
|Калгари
|69
|31
|38
|76
|6
|Ванкувер
|67
|29
|38
|63
|7
|Анахайм
|68
|22
|46
|54
|8
|Сан-Хосе
|69
|19
|50
|52
|17.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|17.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|9 : 5
|17.03
|02:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 5
|17.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|17.03
|03:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|1 : 2
|17.03
|03:00
|
Виннипег – Бостон
|0 : 3
|17.03
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|4 : 1
|17.03
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|3 : 2
|17.03
|05:00
|
Вегас – Калгари
|2 : 7
|17.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|1 : 2 ОТ
|17.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|131
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|101
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|97
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|57
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|67
|46
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|67
|45
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25