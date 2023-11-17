«Тампа-Бэй» переиграла «Чикаго». Сергачев набрал 2 очка
«Чикаго» на своем льду проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Никиты Кучерова один ассист.
«Тампа» с 18 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 10 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Райхель — 1 (бол., Курашев, Корчински), 12:59 — 1:0. Пойнт — 7 (бол., Хедман, Кучеров), 24:40 — 1:1. Сергачев — 1 (Пойнт, Стэмкос), 29:01 — 1:2. Перри — 4 (Дикинсон, Катчук), 42:09 — 2:2. Хедман — 4 (Чернак, Пойнт), 51:53 — 2:3. Хагель — 8 (п.в., Сергачев), 59:11 — 2:4.
Вратари: Мразек (58:35 — 59:11, 59:21) — Йоханссон.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 15 (6+7+2) — 30 (12+9+9).
Наши: — - Кучеров (23.08/4/0), Сергачев (23.29/5/+2).
17 ноября. Чикаго. United Center. 18691 зритель.
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|7
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|1
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|15
|11
|4
|23
|2
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|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
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|14
|8
|6
|17
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|27
|2
|Ванкувер
|16
|12
|4
|25
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
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|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|5 : 6
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 5
|17.11
|03:00
|
Коламбус – Аризона
|2 : 3
|17.11
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|2 : 4
|17.11
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|17.11
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|17.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|17.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|17.11
|22:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|16
|26
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|16
|26
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|16
|26
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|16
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
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