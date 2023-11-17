«Тампа-Бэй» переиграла «Чикаго». Сергачев набрал 2 очка

«Чикаго» на своем льду проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Никиты Кучерова один ассист.

«Тампа» с 18 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 10 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Райхель — 1 (бол., Курашев, Корчински), 12:59 — 1:0. Пойнт — 7 (бол., Хедман, Кучеров), 24:40 — 1:1. Сергачев — 1 (Пойнт, Стэмкос), 29:01 — 1:2. Перри — 4 (Дикинсон, Катчук), 42:09 — 2:2. Хедман — 4 (Чернак, Пойнт), 51:53 — 2:3. Хагель — 8 (п.в., Сергачев), 59:11 — 2:4.

Вратари: Мразек (58:35 — 59:11, 59:21) — Йоханссон.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 15 (6+7+2) — 30 (12+9+9).

Наши: — - Кучеров (23.08/4/0), Сергачев (23.29/5/+2).

17 ноября. Чикаго. United Center. 18691 зритель.