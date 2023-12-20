Сергачев может пропустить следующий матч «Тампы-Бэй» из-за травмы ноги

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев может пропустить следующий матч команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Вегаса», сообщает журналист Эдуардо Энсина.

25-летний россиянин получил травму в первом периоде игры с «Сент-Луисом» (6:1) — в левую ногу хоккеиста попала шайба. Игрок не смог вернуться на лед.

Сергачев пропустил сегодняшнюю тренировку команды. В «Тампе-Бэй» заявили, что россиянин проходит медицинское обследование, но его статус пока не ясен.

В сезоне-2023/24 Сергачев принял участие в 33 матчах и набрал 19 (2+17) очков.

«Тампа-Бэй» сыграет с «Вегасом» 22 декабря, начало матча — в 3.00 (мск).