«Сент-Луис» победил «Чикаго», уступая 0:3 в третьем периоде

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» — 4:3. «Блюзмены» в начале третьего периода уступали 0:3, но смогли выиграть. У хозяев дубль оформил Тайлер Бозак, на счету Роберта Томаса три результативные передачи. У Ивана Барбашева 3 броска в створ и 3 силовых приема за 11.14 на льду.

У «Чикаго» дубль оформил Брэндон Саад.

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Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 4:3 (0:0, 0:1, 4:2)

Голы: Саад — 9 (Тэйвз, Густафссон), 20:19 — 0:1. Саад — 10 (Тэйвз), 40:30 — 0:2. Кейн — 15 (Стром), 44:16 — 0:3. Бозак — 4 (Томас), 44:40 — 1:3. Бозак — 5 (Томас), 53:08 — 2:3. Де ла Росе — 2 (О`Райлли), 53:20 — 3:3. Фольк — 2 (Томас), 57:34 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Кроуфорд (58:09).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 38 (13+14+11) — 22 (2+9+11).

Наши: Барбашев (11.14/3/0) — -.

15 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

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