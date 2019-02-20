"Сент-Луис" обыграл "Торонто", Зайцев отметился голевой передачей

"Сент-Луис" выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Для "Блюз" это 11-я победа кряду.

Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Торонто" - 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Шворц - 6 (Бозак, Стин), 10:13 - 1:0. Парэйко - 10 (бол., Шворц, Бозак), 17:42 - 2:0. Хаймэн - 11, 46:34 - 2:1. Мэттьюс - 28 (Зайцев, Капанен), 47:05 - 2:2. О`Райлли - 23, 60:34 - 3:2.

Вратари: Биннингтон - Андерсен.

Штраф: 0 - 6.

Броски: 41 (19+13+8+1) - 33 (9+16+8+0).

Наши: Барбашев (9.14/1/0), Тарасенко (21.00/5/0) - Зайцев (20.43/2/+2).

20 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.