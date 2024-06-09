Бобровский сыграет с первых минут стартового матча финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»

«Флорида» в первом матче финала Кубка Стэнли примет «Эдмонтон».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Сергей Бобровский, форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов выйдут в третьем звене.

Матч пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.