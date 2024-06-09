Потолок зарплат НХЛ на следующий сезон подняли до 88 миллионов долларов

НХЛ и Ассоциация игроков лиги объявили о диапазоне зарплат команд на сезон-2024/25.

Нижний предел составляет 65 миллионов долларов, средний уровень — 76,5 миллиона долларов, верхний — 88 миллионов долларов.

Таким образом, потолок зарплат вырос на 4,5 миллиона долларов по сравнению с сезона-2023/24 — это самое высокое увеличение за один сезон. Ожидается, что минимальная зарплата составит 775 тысяч долларов по сравнению с 750 тысячами долларов в текущем сезоне.