«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», Барбашев забил гол

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» — 3:2. «Блюзмены» прервали серию поражений из трех встреч.

В составе хозяев гол забил Иван Барбашев. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ и 3 силовых приема за 11.31 на льду.

If at first you don't succeed, try again. #stlblues pic.twitter.com/7obEr9tVGr