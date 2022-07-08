«Сент-Луис» обменял финского вратаря Хуссо в «Детройт»

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«Сент-Луис» обменял вратаря Вилле Хуссо в «Детройт», сообщается на сайте НХЛ.

Взамен «Блюз» получили 73-й пик третьего раунда драфта-2022.

В прошлом сезоне 27-летний финн провел за «Сент-Луис» 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.