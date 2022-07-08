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Сегодня, 17:41

«Вашингтон» обменял Ванечека в «Нью-Джерси»

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«Вашингтон» обменял вратаря Витека Ванечека в «Нью-Джерси», сообщает пресс-служба клуба.

С Ванечеком в «Нью-Джерси» отправится 46-й номер Драфта-2022. Взамен «Вашингтон» получил два драфт-пика: 37-й и 70-й.

В прошедшем сезоне Ванечек сыграл в 42 матчах в регулярном чемпионате.

Отметим, что в «Вашингтоне» остался российский вратарь Илья Самсонов.

Источник: https://twitter.com/Capitals/status/1545415874588311552
Витек Ванечек
Илья Самсонов
ХК Вашингтон Кэпиталз
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