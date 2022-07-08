Троих россиян выбрали во втором раунде драфта НХЛ

Троих россиян выбрали во втором раунде драфта 2022 года в НХЛ.

Как сообщается на официальном сайте лиги, 18-летний защитник Артем Дуда выбран под 36-м номером «Аризоной». 18-летний нападающий Дмитрий Бучельников выбран «Детройтом» под 52-м номером. 17-летний форвард Глеб Трикозов — «Каролиной» под 60-м.

Дуда в прошлом сезоне выступал в составе ЦСКА в МХЛ и провел 52 матча в регулярном чемпионате, набрав 41 (14+27) очков.

У Бучельникова в сезоне-2021/22 МХЛ 56 матчей за СКА и 75 (41+34) очка. Трикозов отыграл за «Авангард» в МХЛ 35 матчей и набрал 45 (23+22) очка.