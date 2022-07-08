Троих россиян выбрали во втором раунде драфта НХЛ
Троих россиян выбрали во втором раунде драфта 2022 года в НХЛ.
Как сообщается на официальном сайте лиги, 18-летний защитник Артем Дуда выбран под 36-м номером «Аризоной». 18-летний нападающий Дмитрий Бучельников выбран «Детройтом» под 52-м номером. 17-летний форвард Глеб Трикозов — «Каролиной» под 60-м.
Дуда в прошлом сезоне выступал в составе ЦСКА в МХЛ и провел 52 матча в регулярном чемпионате, набрав 41 (14+27) очков.
У Бучельникова в сезоне-2021/22 МХЛ 56 матчей за СКА и 75 (41+34) очка. Трикозов отыграл за «Авангард» в МХЛ 35 матчей и набрал 45 (23+22) очка.
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
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|7.10
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