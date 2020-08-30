Семен Варламов: «Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф»
09:11
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итог третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (3:1).
— Для нас это был важный матч, и особенно для меня, потому что я знаю, что прошлая игра мне не удалась, — приводит слова Варламова сайт НХЛ. — Я пропустил три быстрых гола, но такое случается. Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф, где так много матчей. Сегодня ты проигрываешь, но завтра побеждаешь. Я сделал выводы из ошибок и двинулся вперед.
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https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-29-nhl-action/c-318798126