Семен Варламов: «Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф»

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итог третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (3:1).

— Для нас это был важный матч, и особенно для меня, потому что я знаю, что прошлая игра мне не удалась, — приводит слова Варламова сайт НХЛ. — Я пропустил три быстрых гола, но такое случается. Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф, где так много матчей. Сегодня ты проигрываешь, но завтра побеждаешь. Я сделал выводы из ошибок и двинулся вперед.