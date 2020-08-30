НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Семен Варламов: «Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф»

09:11
Семен Варламов. Фото nhl.com
Семен Варламов. Фото nhl.com
Теги:

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итог третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (3:1).

— Для нас это был важный матч, и особенно для меня, потому что я знаю, что прошлая игра мне не удалась, — приводит слова Варламова сайт НХЛ. — Я пропустил три быстрых гола, но такое случается. Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф, где так много матчей. Сегодня ты проигрываешь, но завтра побеждаешь. Я сделал выводы из ошибок и двинулся вперед.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-29-nhl-action/c-318798126

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир