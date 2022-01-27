Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Он лучший в лиге, поэтому каждый раз, когда играешь против него, нельзя не испытывать уважение», — приводит официальный сайт НХЛ слова Раймера.

В ночь с 26 на 27 января «Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» со счетом 4:1. Овечкин не смог отличиться результативными действиями, Раймер отразил 8 бросков россиянина.

На счету 36-летнего Овечкина 58 (29+29) очков в 44 матчах сезона-2021/22, россиянин идет на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги нынешнего сезона, а также делит с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» вторую строчку в списке лучших снайперов.