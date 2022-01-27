Раймер: «Овечкин — лучший в лиге. Когда играешь против него, нельзя не испытывать уважение»
Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Он лучший в лиге, поэтому каждый раз, когда играешь против него, нельзя не испытывать уважение», — приводит официальный сайт НХЛ слова Раймера.
В ночь с 26 на 27 января «Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» со счетом 4:1. Овечкин не смог отличиться результативными действиями, Раймер отразил 8 бросков россиянина.
На счету 36-летнего Овечкина 58 (29+29) очков в 44 матчах сезона-2021/22, россиянин идет на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги нынешнего сезона, а также делит с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» вторую строчку в списке лучших снайперов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|40
|18
|22
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|45
|21
|24
|50
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|38
|20
|18
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 4
|27.01
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|0 : 6
|27.01
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|4 : 3 Б
|27.01
|03:30
|
Детройт – Чикаго
|5 : 8
|27.01
|06:00
|
Колорадо – Бостон
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|29
|2.09