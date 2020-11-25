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Сасакамосэ умер от осложнений, вызванных коронавирусом

02:48
Фред Сасакамосэ. Фото nhl.com
Фред Сасакамосэ. Фото nhl.com
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Первый в НХЛ канадский игрок из числа коренного населения Фред Сасакамосэ умер в больнице. На этой неделе 86-летнего экс-хоккеиста доставили в больницу с положительным тестом на Covid-19.

Как сообщает пресс-служба лиги со ссылкой на сына бывшего форварда «Чикаго» Нила, Фреду внутривенно вводили антибиотики и подключали к аппарату ИВЛ, но его легкие не смогли восстановиться.

«Этот вирус нанес настолько сильный вред его легким, что он просто не смог продолжать бороться, его тело просто не успевало», — сказал Нил в видео, размещенном на Facebook.

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