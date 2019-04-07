"Сан-Хосе" выиграл у "Колорадо"

"Сан-Хосе" добился победы над "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

"Акулы" набрали 101 очко и заняли второе место в западной конференции. В первом раунде плей-офф "Сан-Хосе" встретится с "Вегасом". "Колорадо", заняв 8-е место на западе (90 очков), сыграет с "Калгари".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Колорадо" – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Жост – 11 (Жирар, Джонсон), 2:56 – 0:1. Бернс – 16 (Хертл), 7:25 – 1:1. Кейн – 30 (Нюквист, Диллон), 11:15 – 2:1. Маккиннон – 41 (Ландескуг, Жирар), 21:29 – 2:2. Лабанк – 17 (Торнтон, Серенсен), 26:57 – 3:2. Нюквист – 22 (Кейн, Хертл), 45:38 – 4:2. Хэйли – 2 (п.в., Бернс), 59:15 – 5:2.

Вратари: Джонс – Варламов (56:04 – 56:54, 57:01 – 59:15).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 30 (10+12+8) – 30 (12+9+9).

Наши: – – Задоров (21.55/2/-1).

7 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

Стали известны все пары плей-офф НХЛ