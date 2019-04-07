Стали известны все пары плей-офф НХЛ

В ночь на воскресенье завершился регулярный чемпионат НХЛ. Лучшей командой сезона стала "Тампа-Бэй", повторившая рекорд по количеству побед. "Вашингтон" выиграл Столичный дивизион.

Лучшим в Западной конференции стал "Калгари", а "Нэшвил" победил в Центральном дивизионе.

16 команд продолжат борьбу за Кубок Стэнли. Игры плей-оф начнутся 10 апреля. Обладатель трофея прошлого сезона "Вашингтон" в первом раунде встретится с "Каролиной".

Плей-офф НХЛ

Восточная конференция

Первый раунд

"Тампа-Бэй" - "Коламбус"

"Бостон" - "Торонто"

"Вашингтон" - "Каролина"

"Айлендерс" - "Питтсбург"

Второй раунд

"Тампа-Бэй"/"Коламбус" - "Бостон"/"Торонто"

"Вашингтон"/"Каролина" - "Айлендерс"/"Питтсбург"

Западная конференция

Первый раунд

"Калгари" - "Колорадо"

"Сан-Хосе" - "Вегас"

"Нэшвилл" - "Даллас"

"Сент-Луис" - "Виннипег"

Второй рануд

"Калгари"/"Колорадо" - "Сан-Хосе"/"Вегас"

"Нэшвилл"/"Даллас" - "Сент-Луис"/"Виннипег"