Стали известны все пары плей-офф НХЛ

В ночь на воскресенье завершился регулярный чемпионат НХЛ. Лучшей командой сезона стала "Тампа-Бэй", повторившая рекорд по количеству побед. "Вашингтон" выиграл Столичный дивизион.
Лучшим в Западной конференции стал "Калгари", а "Нэшвил" победил в Центральном дивизионе.
16 команд продолжат борьбу за Кубок Стэнли. Игры плей-оф начнутся 10 апреля. Обладатель трофея прошлого сезона "Вашингтон" в первом раунде встретится с "Каролиной".
Плей-офф НХЛ
Восточная конференция
Первый раунд
Второй раунд
"Тампа-Бэй"/"Коламбус" - "Бостон"/"Торонто"
"Вашингтон"/"Каролина" - "Айлендерс"/"Питтсбург"
Западная конференция
Первый раунд
Второй рануд
"Калгари"/"Колорадо" - "Сан-Хосе"/"Вегас"
"Нэшвилл"/"Даллас" - "Сент-Луис"/"Виннипег"
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