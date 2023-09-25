«Вегас» в предсезонном матче уступил «Сан-Хосе», Барбашев забил гол

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«Вегас» в предсезонном матче НХЛ уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:5.

В составе «Голден Найтс» шайбу забросил Иван Барбашев с передачи Павла Дорофеева, Даниил Чайка отметился результативным пасом.

В следующем матче «Вегас» 26 сентября встретится с «Колорадо», «Сан-Хосе» 27 сентября сыграет с «Анахаймом».