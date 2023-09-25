«Бостон» обыграл «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ

«Бостон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:0.

Отличились Мэттью Поитрас, Джонатан Дебраск и Джон Бичер.

В следующем матче «Бостон» 27 сентября встретится с «Баффало», «Рейнджерс» в этот же день сыграет с «Айлендерс».