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Сегодня, 03:16

«Бостон» обыграл «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:0.

Отличились Мэттью Поитрас, Джонатан Дебраск и Джон Бичер.

В следующем матче «Бостон» 27 сентября встретится с «Баффало», «Рейнджерс» в этот же день сыграет с «Айлендерс».

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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