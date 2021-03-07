«Вегас» победил «Сан-Хосе», одержав шестую победу подряд

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:0.

Дубль на счету Алекса Така, еще по шайбе забросили Марк Стоун и Рейли Смит.

После этого матча «Вегас» с 33 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 19 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Стоун — 6 (Стивенсон, Пачиоретти), 15:02 — 0:1. Так — 11, 25:01 — 0:2. Так — 12, 36:38 — 0:3. Смит — 5 (Маршессо, Пьетранджело), 51:03 — 0:4.

Вратари: Дубник — Флери.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (8+9+7) — 32 (14+14+4).

Наши: Кныжов (18.33/0/0) — -.

7 марта. Сан-Хосе. SAP Center.