Три очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Калгари»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 3:2.

На шайбы Джонни Годро и Ноа Хэнфина хозяева ответили точными бросками Ессе Пулюярви, Кайлера Ямамото и Коннора Макдэвида.

После этого матча «Эдмонтон» с 30 очками занимает третье место в Северном дивизионе, «Калгари» с 24 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Годро — 10 (бол., Линдхольм, Монахэн), 14:49 — 0:1. Пулюярви — 7 (Расселл, Макдэвид), 37:01 — 1:1. Хэнифин — 1 (Линдхольм, Дюбе), 41:42 — 1:2. Ямамото — 6 (Драйзайтль, Макдэвид), 46:07 — 2:2. Макдэвид — 15 (Ямамото, Расселл), 56:15 — 3:2.

Вратари: Смит — Маркстрем (58:30).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 33 (10+12+11) — 36 (21+7+8).

Наши: — - Нестеров (11.43/2/-1).

7 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».