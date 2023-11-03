«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: видеообзор матча
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 10:1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Кэнакс» 5 (1+4) очков набрал Куинн Хьюз, 3 (2+1) очка у Брока Босера, Илья Михеев и Андрей Кузьменко забросили по шайбе. Кузьменко после гола случайно ударил вратаря «Шаркс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|13
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|12
|4
|Каролина
|11
|6
|5
|12
|5
|Коламбус
|10
|4
|6
|10
|6
|Вашингтон
|9
|4
|5
|9
|7
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|19
|2
|Детройт
|11
|6
|5
|13
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|12
|4
|Монреаль
|10
|5
|5
|12
|5
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|6
|Тампа-Бэй
|10
|4
|6
|11
|7
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|7
|2
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Аризона
|10
|5
|5
|11
|4
|Виннипег
|10
|4
|6
|10
|5
|Нэшвилл
|10
|4
|6
|8
|6
|Миннесота
|10
|3
|7
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|10
|1
|21
|2
|Ванкувер
|10
|7
|3
|15
|3
|Лос-Анджелес
|10
|6
|4
|14
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|11
|4
|7
|10
|6
|Эдмонтон
|9
|2
|7
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|10
|0
|10
|1
Результаты / календарь
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5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|02:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.11
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Детройт – Флорида
|0 : 2
|3.11
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|0 : 3
|3.11
|02:00
|
Бостон – Торонто
|3 : 2 Б
|3.11
|03:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 5
|3.11
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|3 : 4
|3.11
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|4 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Аризона – Монреаль
|3 : 2
|3.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|1 : 10
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|9
|20
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|10
|19
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|9
|18
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|11
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|11
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38
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