«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 10:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» 5 (1+4) очков набрал Куинн Хьюз, 3 (2+1) очка у Брока Босера, Илья Михеев и Андрей Кузьменко забросили по шайбе. Кузьменко после гола случайно ударил вратаря «Шаркс».