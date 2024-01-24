Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
«Рейнджерс» на выезде проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Томаш Гертл.
В основное время за хозяев отличились Нико Штурм и Райан Карпентер. Шайбы «Рейнджерс» на счету Адама Фокса и Артемия Панарина.
«Сан-Хосе» (30 очков) продолжает замыкать таблицу Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (61) идет вторым на «Востоке».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Фокс — 8 (Лафренье, Трочек), 7:55 — 0:1. Панарин — 29 (Фокс, Миллер), 21:38 — 0:2. Штурм — 3, 42:19 — 1:2. Карпентер — 3 (Рутта, Задина), 44:27 — 2:2. Гертл — 15 (Рутта, Барабанов), 61:29 — 3:2.
Вратари: Блэквуд — Шестеркин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (9+6+6+1) — 31 (7+12+10+2).
Наши: Барабанов (20.42/2/0), Охотюк (14.46/1/0) — Панарин (20.04/4/+2).
24 января. Сан-Хосе. SAP Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|3
|Каролина
|45
|25
|20
|55
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|45
|22
|23
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|29
|17
|67
|2
|Флорида
|46
|28
|18
|60
|3
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|4
|Торонто
|45
|23
|22
|54
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|7
|Баффало
|47
|20
|27
|44
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|45
|23
|22
|49
|6
|Сент-Луис
|45
|23
|22
|48
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|24.01
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 6
|24.01
|03:00
|
Детройт – Даллас
|4 : 5
|24.01
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|1 : 4
|24.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 3
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Вашингтон
|5 : 3
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|4 : 1
|24.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|4 : 2
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76