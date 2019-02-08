"Сан-Хосе" продлил победную серию, обыграв "Калгари"

"Калгари" на своем льду проиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). "Шаркс" одержал четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" – "Сан-Хосе" – 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Голы: Янковски – 9 (Джиордано, Броди), 4:36 – 1:0. Кейн – 22 (Торнтон, Бернс), 12:39 – 1:1. Бернс – 11 (мен.), 13:42 – 1:2. Хертл – 23 (Шимек, Донской), 14:04 – 1:3. Кейн – 23 (Донской, Хертл), 36:27 – 1:4. Броди – 7 (бол., Райан, Нил), 37:42 – 2:4. Хертл – 24 (бол., Кейн), 58:37 – 2:5.
Вратари: Риттих (Смит, 13:42) – Джонс.
Штраф: 6 – 14.
Броски: 38 (12+14+12) – 30 (10+10+10).
8 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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