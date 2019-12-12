«Сан-Хосе» подтвердил отставку Дебура. Набоков вошел в новый тренерский штаб

«Сан-Хосе» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Питера Дебура. Исполнять обязанности наставника команды будет помощник Боб Бугнер. Также в новый тренерский штаб вошли Рой Соммер, Майк Риччи и Евгений Набоков. С 2015 года россиянин работал в клубе скаутом и тренером по развитию вратарей.

«Сан-Хосе» с 32 очками идет на 12 месте в Западной конференции.

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