«Сан-Хосе» переиграл «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Для «Шаркс» это четвертая победа в последних пяти встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Марло — 6 (Серенсен, Торнтон), 7:26 — 1:0. Власик — 4 (Э. Карлссон, Майер), 13:14 — 2:0. Грегор — 1 (Диллон, Джонс), 22:58 — 3:0. Кутюр — 6 (Гудроу, Э. Карлссон), 34:42 — 4:0. Клиффорд — 3 (Лафф), 58:11 — 4:1.

Вратари: Джонс (12:32 — 13:14) — Куик.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 22 (4+9+9) — 34 (8+13+13).

29 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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