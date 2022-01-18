Пента-трик Майера принес «Сан-Хосе» победу над «Лос-Анджелесом»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:2.

Пента-триком в составе «Шаркс» отметился форвард Тимо Майер. Он стал первым игроком команды, оформившим пять голов в одной игре.

После этого матча «Сан-Хосе» с 44 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 45 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Голы: Майер — 16 (бол., Бернс, Карлссон), 3:02 — 1:0. Балцерс — 4 (Хертл), 15:56 — 2:0. Майер — 17, 18:48 — 3:0. Майер — 18 (Хертл), 19:09 — 4:0. Копитар — 12, 19:44 — 4:1. Майер — 19 (бол., Карлссон, Хертл), 21:24 — 5:1. Майер — 20 (Хертл, Карлссон), 39:32 — 6:1. Андерсон — 2 (Даути, Арвидссон), 50:35 — 6:2.

Вратари: Раймер — Куик.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 17 (8+4+5) — 41 (15+15+11).

Наши: — .

17 января. Сан-Хосе. SAP Center.