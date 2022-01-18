Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:32

Пента-трик Майера принес «Сан-Хосе» победу над «Лос-Анджелесом»

Сергей Разин
корреспондент

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:2.

Пента-триком в составе «Шаркс» отметился форвард Тимо Майер. Он стал первым игроком команды, оформившим пять голов в одной игре.

После этого матча «Сан-Хосе» с 44 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 45 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Голы: Майер — 16 (бол., Бернс, Карлссон), 3:02 — 1:0. Балцерс — 4 (Хертл), 15:56 — 2:0. Майер — 17, 18:48 — 3:0. Майер — 18 (Хертл), 19:09 — 4:0. Копитар — 12, 19:44 — 4:1. Майер — 19 (бол., Карлссон, Хертл), 21:24 — 5:1. Майер — 20 (Хертл, Карлссон), 39:32 — 6:1. Андерсон — 2 (Даути, Арвидссон), 50:35 — 6:2.

Вратари: Раймер — Куик.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 17 (8+4+5) — 41 (15+15+11).

Наши: — .

17 января. Сан-Хосе. SAP Center.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
«Утритесь, мрази!» и «Эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?» Самые яркие цитаты чемпионата Европы по фигурному катанию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» обыграла «Монреаль», у Любушкина «+2»

НХЛ, расписание и результаты матчей 17 и 18 января: «Колорадо» обыграл «Миннесоту», «Вегас» — «Питтсбург» и другие встречи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 39 21 18 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 38 11 27 29
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 37 10 27 24
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 01:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
18.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 - : -
18.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
18.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 - : -
18.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости