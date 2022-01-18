«Аризона» обыграла «Монреаль», у Любушкина «+2»
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 5:2.
Защитник «Койотис» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Канадиенс» Александра Романова «-2».
После этого матча «Аризона» с 22 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Монреаль» с 19 очками — на последней строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Монреаль» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Бойд — 9 (Шмальц, Келлер), 5:19 — 1:0. Ларссон — 5 (Кессел, Майо), 8:18 — 2:0. Питлик — 7 (Друэн), 15:11 — 2:1. Мозер — 3, 24:27 — 3:1. Пелинг — 5 (бол., Друэн, Питри), 31:13 — 3:2. Шмальц — 2 (Руссель, Ларссон), 38:02 — 4:2. Келлер — 14 (п.в., Шмальц), 58:18 — 5:2.
Вратари: Веймелка — Примо (Монтембо, 40:00, 57:33 — 58:18).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 22 (9+7+6) — 26 (8+11+7).
Наши: Любушкин (17.22/1/+2) — Романов (22.02/0/-2).
17 января. Глендейл. Gila River Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|51
|4
|Питтсбург
|37
|22
|15
|49
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|38
|11
|27
|29
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|37
|7
|30
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|25
|11
|53
|2
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|37
|9
|28
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|37
|10
|27
|24
|18.01
|01:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|18.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|18.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|18.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|18.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07