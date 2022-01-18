Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:28

«Аризона» обыграла «Монреаль», у Любушкина «+2»

Сергей Разин
корреспондент

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 5:2.

Защитник «Койотис» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Канадиенс» Александра Романова «-2».

После этого матча «Аризона» с 22 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Монреаль» с 19 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Монреаль» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бойд — 9 (Шмальц, Келлер), 5:19 — 1:0. Ларссон — 5 (Кессел, Майо), 8:18 — 2:0. Питлик — 7 (Друэн), 15:11 — 2:1. Мозер — 3, 24:27 — 3:1. Пелинг — 5 (бол., Друэн, Питри), 31:13 — 3:2. Шмальц — 2 (Руссель, Ларссон), 38:02 — 4:2. Келлер — 14 (п.в., Шмальц), 58:18 — 5:2.

Вратари: Веймелка — Примо (Монтембо, 40:00, 57:33 — 58:18).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 22 (9+7+6) — 26 (8+11+7).

Наши: Любушкин (17.22/1/+2) — Романов (22.02/0/-2).

17 января. Глендейл. Gila River Arena.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
«Утритесь, мрази!» и «Эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?» Самые яркие цитаты чемпионата Европы по фигурному катанию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» по буллитам уступила «Колорадо», у Капризова дубль

Пента-трик Майера принес «Сан-Хосе» победу над «Лос-Анджелесом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 39 21 18 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 38 11 27 29
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 37 10 27 24
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 01:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
18.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 - : -
18.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
18.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 - : -
18.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости