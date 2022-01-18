«Аризона» обыграла «Монреаль», у Любушкина «+2»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 5:2.

Защитник «Койотис» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Канадиенс» Александра Романова «-2».

После этого матча «Аризона» с 22 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Монреаль» с 19 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Монреаль» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бойд — 9 (Шмальц, Келлер), 5:19 — 1:0. Ларссон — 5 (Кессел, Майо), 8:18 — 2:0. Питлик — 7 (Друэн), 15:11 — 2:1. Мозер — 3, 24:27 — 3:1. Пелинг — 5 (бол., Друэн, Питри), 31:13 — 3:2. Шмальц — 2 (Руссель, Ларссон), 38:02 — 4:2. Келлер — 14 (п.в., Шмальц), 58:18 — 5:2.

Вратари: Веймелка — Примо (Монтембо, 40:00, 57:33 — 58:18).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 22 (9+7+6) — 26 (8+11+7).

Наши: Любушкин (17.22/1/+2) — Романов (22.02/0/-2).

17 января. Глендейл. Gila River Arena.