«Колорадо» по буллитам обыграл «Сан-Хосе», у Ничушкина результативная передача

«Колорадо» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в серии послематчевых буллитов — 2:1.

Счет в матче открыли хозяева благодаря голу Томаса Бордело. Гости сравняли за полторы минуты до конца встречи — россиянин Валерий Ничушкин отдал результативную передачу на Кэйла Макара.

В овертайме команды голов не забили, а в серии послематчевых буллитов Микко Рантанен принес «Эвеланш» победу.

Российский вратарь гостей Александр Георгиев отразил 20 бросков из 21.

«Колорадо» одержал вторую победу на старте сезона и набрал 4 очка. У «Сан-Хосе» — два поражения подряд.

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«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бордело — 1 (Беннинг, Хоффман), 8:42 — 1:0. Макар — 2 (Ничушкин), 58:34 — 1:1.

Победный буллит: Рантанен.

Вратари: Блэквуд — Георгиев (57:46 — 58:34).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 21 (9+7+4+1) — 52 (16+15+19+2).

Наши: Барабанов (16.30/0/0), Кныжов (19.40/0/0) — Ничушкин (16.37/3/+1).

15 октября. Сан-Хосе. SAP Center.