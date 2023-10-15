«Колорадо» по буллитам обыграл «Сан-Хосе», у Ничушкина результативная передача
«Колорадо» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в серии послематчевых буллитов — 2:1.
Счет в матче открыли хозяева благодаря голу Томаса Бордело. Гости сравняли за полторы минуты до конца встречи — россиянин Валерий Ничушкин отдал результативную передачу на Кэйла Макара.
В овертайме команды голов не забили, а в серии послематчевых буллитов Микко Рантанен принес «Эвеланш» победу.
Российский вратарь гостей Александр Георгиев отразил 20 бросков из 21.
«Колорадо» одержал вторую победу на старте сезона и набрал 4 очка. У «Сан-Хосе» — два поражения подряд.
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«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бордело — 1 (Беннинг, Хоффман), 8:42 — 1:0. Макар — 2 (Ничушкин), 58:34 — 1:1.
Победный буллит: Рантанен.
Вратари: Блэквуд — Георгиев (57:46 — 58:34).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 21 (9+7+4+1) — 52 (16+15+19+2).
Наши: Барабанов (16.30/0/0), Кныжов (19.40/0/0) — Ничушкин (16.37/3/+1).
15 октября. Сан-Хосе. SAP Center.
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Бостон – Нэшвилл
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Торонто – Миннесота
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Монреаль – Чикаго
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Питтсбург – Калгари
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|15.10
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|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|3 : 4
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|1 : 2 Б
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|4 : 1
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
|И
|О
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Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
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|2
|6
|И
|Г
|
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Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
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Брок Босер
Ванкувер
|2
|4
|
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Колтон Сиссонс
Нэшвилл
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|3
|И
|КН
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Джордан Биннингтон
Сент-Луис
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|0.92
|
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Сан-Хосе
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|0.92
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|0.92