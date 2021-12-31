«Сан-Хосе» в овертайме вырвал победу у «Филадельфии», а «Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Ванкувер»

«Сан-Хосе» в домашнем матче в овертайме обыграл «Филадельфию», а «Лос-Анджелес» по буллитам оказался сильнее «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ.

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«Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Фрост — 2 (Конекны, Линдблом), 15:23 — 0:1. Кутюр — 11 (мен., Кольяно, Миддлтон), 25:20 — 1:1. Бернс — 3 (Хертл, Миддлтон), 27:20 — 2:1. Фараби — 9 (Линдблом, Яндл), 55:57 — 2:2. Хертл — 16 (Карлссон), 64:29 — 3:2.

Вратари: Раймер — Сандстрем.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 46 (12+16+16+2) — 25 (7+9+7+2).

Наши: Барабанов (17.57/3/0) — Проворов (25.57/0/0).

31 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лемье — 6 (Воланин), 27:39 — 1:0. Хорват — 11 (бол., Миллер, Петтерссон), 52:06 — 1:1.

Нереализованный буллит: Лемье (Лос-Анджелес), 40:57.

Победный буллит: Арвидссон.

Вратари: Куик — Галак.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (5+17+9+4) — 18 (7+3+6+2).

Наши: — - Подколзин (12.29/0/0).

31 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.