«Сан-Хосе» в овертайме вырвал победу у «Филадельфии», а «Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Ванкувер»
«Сан-Хосе» в домашнем матче в овертайме обыграл «Филадельфию», а «Лос-Анджелес» по буллитам оказался сильнее «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ.
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«Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Фрост — 2 (Конекны, Линдблом), 15:23 — 0:1. Кутюр — 11 (мен., Кольяно, Миддлтон), 25:20 — 1:1. Бернс — 3 (Хертл, Миддлтон), 27:20 — 2:1. Фараби — 9 (Линдблом, Яндл), 55:57 — 2:2. Хертл — 16 (Карлссон), 64:29 — 3:2.
Вратари: Раймер — Сандстрем.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 46 (12+16+16+2) — 25 (7+9+7+2).
Наши: Барабанов (17.57/3/0) — Проворов (25.57/0/0).
31 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лемье — 6 (Воланин), 27:39 — 1:0. Хорват — 11 (бол., Миллер, Петтерссон), 52:06 — 1:1.
Нереализованный буллит: Лемье (Лос-Анджелес), 40:57.
Победный буллит: Арвидссон.
Вратари: Куик — Галак.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (5+17+9+4) — 18 (7+3+6+2).
Наши: — - Подколзин (12.29/0/0).
31 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.
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