Нападающий «Филадельфии» Кутюрье пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье выбыл на несколько недель из-за травмы. Точный диагноз игрока не сообщается, но на официальном сайте отмечается, что он получил повреждение «верхней части тела».

В этом сезоне 29-летний канадец провел 29 матчей и набрал 17 (6+11) очков.

В прошлое межсезонье он продлил контракт с клубом на 8 лет и 62 миллиона долларов.