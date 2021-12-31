Нападающий «Филадельфии» Кутюрье пропустит несколько недель из-за травмы
31 декабря 2021, 12:15
Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье выбыл на несколько недель из-за травмы. Точный диагноз игрока не сообщается, но на официальном сайте отмечается, что он получил повреждение «верхней части тела».
В этом сезоне 29-летний канадец провел 29 матчей и набрал 17 (6+11) очков.
В прошлое межсезонье он продлил контракт с клубом на 8 лет и 62 миллиона долларов.
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