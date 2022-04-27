«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» и прервал серию из трех поражений

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

В составе «Дакс» отличились Тревор Зеграс, Максим Комтуа, Сонни Милано, Джош Махура и Зак Астон-Риз. У «Шаркс» голы на счету Брент Бернс и Скотт Риди.

После этого матча «Анахайм» и «Сан-Хосе» имеют по 76 очков и занимают 13-е и 12- е места соответственно.