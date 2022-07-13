Самсонов подпишет с «Торонто» контракт на один сезон

Вратарь Илья Самсонов подпишет с «Торонто» контракт на один сезон, информирует Sportsnet. Зарплата 25-летнего россиянина составит 1,8 миллиона долларов.

Самсонов стал свободным агентом после того, как «Вашингтон» не сделал ему квалификационное предложение.

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