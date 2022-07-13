«Эдмонтон» подпишет 25-миллионный контракт с вратарем Кэмпбеллом

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Вратарь Джек Кэмпбелл станет игроком «Эдмонтона», информирует TSN.

30-летний американец подпишет 5-летний контракт с ежегодной зарплатой в 5 миллионов долларов.

Последние два сезона Кэмпбелл провел в «Торонто».

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