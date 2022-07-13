Клод Жиру продолжит карьеру в «Оттаве»

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Нападающий Клод Жиру подпишет 3-летний контракт с «Оттавой», сообщает Sportsnet.

34-летний канадец будет получать 6,5 миллиона в год.

Жиру, известный по выступлениям за «Филадельфию», прошлый сезон заканчивал во «Флориде».

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