Салливан о Кросби: «Он будет становиться все лучше и лучше с каждым днем»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал игру форварда Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:6).

«Это его вторая игра за 5-6 месяцев. Так что я думаю, мы должны понимать, в каком состоянии он находится. Я думаю, он сыграл усердно в действительно сложных обстоятельствах, но я не сомневаюсь, что он будет становиться все лучше и лучше с каждым днем», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Для Кросби матч с «Вашингтоном» стал вторым в сезоне. 14 ноября 34-летний канадец был выведен из ковид-протокола.