Гецлаф набрал 17 очков в 16 матчах «Анахайма». Столько же очков у него было за весь прошлый сезон
07:34
Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1).
36-летний канадец набрал 17 (1+16) очков в 16 матчах текущего сезона. При этом за весь прошлый сезон форвард также набрал 17 (5+12) очков за 48 встреч.
Гецлаф выступает за «Анахайм» с 2005 года и является рекордсменом команды по количеству передач и очков. В составе «Дакс» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.
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