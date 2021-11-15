Гецлаф набрал 17 очков в 16 матчах «Анахайма». Столько же очков у него было за весь прошлый сезон

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1).

36-летний канадец набрал 17 (1+16) очков в 16 матчах текущего сезона. При этом за весь прошлый сезон форвард также набрал 17 (5+12) очков за 48 встреч.

Гецлаф выступает за «Анахайм» с 2005 года и является рекордсменом команды по количеству передач и очков. В составе «Дакс» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.