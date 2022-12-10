Российский защитник «Вашингтона» Алексеев не доиграл матч с «Сиэтлом» из-за травмы

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

Защитник «Кракен» Джейми Олексяк провел против россиянина грязный силовой прием и нанес ему повреждение. За свое поведение он получил матч-штраф.

В этой встрече 23-летний россиянин набрал первое очко в НХЛ, сделав голевую передачу. Он провел на льду 7 минут 42 секунды.