Вратарь Илья Сорокин назвал свой лучший и худший матчи в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью специальному корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко поделился эмоциями и впечатлениями от дебютного сезона в НХЛ.

— Я заметил, что Барри Тротц не делит игроков на полевых и вратарей. Если голкипер выглядит слабо, то так и говорит. И вы свое получили за один матч против «Питтсбурга». Не расстроились?

— Ой, да ладно вам. Я прошел школу российских тренеров, мне это совсем не страшно. Да, я помню ту игру, те слова Барри. Ничего обидного, я был с ним согласен — сыграл плохо, не мой день. Но завтра будет другой.

— А еще вы совместно с Семеном Варламовым уступили «Тампе» в плей-офф со счетом 0:8. Что было тогда?

— Соперник очень хорошо реализовывал моменты. Вы посмотрите тот матч еще раз. У них все заходило. После той встречи не было опущенных голов в раздевалке. Все понимали, что «Тампа» в этот день была в порядке, но и нам не было за что стыдиться.

— Какой матч вам лично не понравился?

— Первая игра с «Вашингтоном», когда мы уступили 3:6. И, конечно, игра с «Питтсбургом», о которой вы сказали.

— Вы были тогда не готовы к матчам?

— Так сказать нельзя. Но были моменты, когда стоило действовать чуть расслабленней, слишком не загружать голову.

— Лучший матч?

— Пусть будет с «Баффало», моя первая победа в НХЛ. Она была переломной в психологическим плане. До этого было три поражения, и надо было побеждать. Я тогда вышел максимально собранным и нацеленным на результат.

— Мне было смешно, когда вы проигрывали «Баффало». «Клинки» в этом сезоне были разобранными, устраивали рекордные серии из поражений.

— Один матч мы проиграли им, когда они позвали вратаря из Ист-коста. За два матча он отразил 86 бросков. Мы потом еще в раздевалке сидели и не понимали, как могли проиграть.

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