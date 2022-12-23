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Сегодня, 20:56

Российский вратарь «Айлендерс» Варламов переведен в длительный список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов переведен в длительный список травмированных, сообщает журналист Эндрю Гросс.

Ранее генменеджер «Островитян» Лу Ламорелло говорил, что 34-летний россиянин не должен пропустить продолжительное время.

В нынешнем сезоне Варламов в 12 матчах регулярного чемпионата показал коэффициент надежности 2,65 и 91,9 процента отраженных бросков.

Летом у него истекает контракт с зарплатой в 5 миллионов долларов в год.

Семен Варламов
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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1 Каролина 33 21 12 48
2 Нью-Джерси 33 22 11 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 35 18 17 40
6 Айлендерс 34 18 16 38
7 Филадельфия 34 11 23 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 26 6 54
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 33 15 18 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 34 19 15 44
2 Виннипег 33 21 12 43
3 Миннесота 33 19 14 40
4 Колорадо 31 18 13 38
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
7 Аризона 31 10 21 25
8 Чикаго 31 7 24 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 36 19 17 43
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 34 18 16 38
5 Калгари 34 15 19 37
6 Ванкувер 32 14 18 31
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 34 9 25 21
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31.12
23.12 03:00
Бостон – Виннипег
 3 : 2
23.12 03:00
Оттава – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
23.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 3 : 4 ОТ
23.12 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
5 : 3
23.12 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 6 : 5 Б
23.12 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 3 ОТ
23.12 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 65
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 29
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 34 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 13 2.06
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