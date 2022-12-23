Российский вратарь «Айлендерс» Варламов переведен в длительный список травмированных

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов переведен в длительный список травмированных, сообщает журналист Эндрю Гросс.

Ранее генменеджер «Островитян» Лу Ламорелло говорил, что 34-летний россиянин не должен пропустить продолжительное время.

В нынешнем сезоне Варламов в 12 матчах регулярного чемпионата показал коэффициент надежности 2,65 и 91,9 процента отраженных бросков.

Летом у него истекает контракт с зарплатой в 5 миллионов долларов в год.