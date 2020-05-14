Российский хоккеист НХЛ рассказал, как чуть не стал участником мошеннической схемы

Защитник «Колорадо» Никита Задоров в эфире на YouTube-канала «СЭ» рассказал историю про то, как нему обратились китайские мошенники.

— На днях всплыла история, когда футболисты рекламировали финансовую пирамиду. У вас когда-нибудь были такие предложения?

— Мне в этом году пришло предложения от китайской компании. Она занимается благотворительностью против воровства детей в Азии, когда их потом продают на органы. Меня просили прорекламировать и сделать пожертвование. Но они бы сами перевели мне 300 тысяч долларов, чтобы я их пожертвовал. Единственное, они перевели бы с китайского банка, а эта организация базируется в Америке. И мне за это заплатили бы 50 тысяч долларов. То есть это чисто отмывание денег. Вот такое было. Агент написал в лигу, они посоветовали отказаться. Но такие предложения иногда приходят. Думаю, нужно все проверять, когда собираешься что-то рекламировать, куда-то вкладываться или другие вещи делать. Это уже к агенту больше вопросы. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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