НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Российский хоккеист НХЛ рассказал, как чуть не стал участником мошеннической схемы

14 мая 2020, 23:45
Никита Задоров. Фото AFP
Никита Задоров. Фото AFP
Теги:

Защитник «Колорадо» Никита Задоров в эфире на YouTube-канала «СЭ» рассказал историю про то, как нему обратились китайские мошенники.

— На днях всплыла история, когда футболисты рекламировали финансовую пирамиду. У вас когда-нибудь были такие предложения?

— Мне в этом году пришло предложения от китайской компании. Она занимается благотворительностью против воровства детей в Азии, когда их потом продают на органы. Меня просили прорекламировать и сделать пожертвование. Но они бы сами перевели мне 300 тысяч долларов, чтобы я их пожертвовал. Единственное, они перевели бы с китайского банка, а эта организация базируется в Америке. И мне за это заплатили бы 50 тысяч долларов. То есть это чисто отмывание денег. Вот такое было. Агент написал в лигу, они посоветовали отказаться. Но такие предложения иногда приходят. Думаю, нужно все проверять, когда собираешься что-то рекламировать, куда-то вкладываться или другие вещи делать. Это уже к агенту больше вопросы. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Задоровым читайте здесь

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир