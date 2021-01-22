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Романов установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

09:45
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Защитник «Монреаля» Александр Романов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (7:3) установил рекорд по игровому времени в карьере.

21-летний россиянин провел на льду 22 минуты и 33 секунды, что является лучшим показателем среди всех полевых игроков канадцев. Кроме того, Романов закончил встречу с показателем полезности «+2».

Свой следующий матч «Монреаль» проведет в воскресенье против «Ванкувера». Начало — в 3.00 (мск).

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