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Рик Боунесс: «Худобин был великолепен»

08:44

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отметил игру вратаря Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ). Россиянин отразил 45 бросков из 48.

— Это была худшая игра за последнее время, так что мы примем и будем двигаться дальше, — цитирует официальный сайт НХЛ Боунесса. — Худобин был великолепен. Мы были недостаточно хороши, и это очевидно. Но знаете что? Я горжусь игрой парней в третьем периоде.

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