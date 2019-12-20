Рик Боунесс: «Худобин был великолепен»

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отметил игру вратаря Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ). Россиянин отразил 45 бросков из 48.

— Это была худшая игра за последнее время, так что мы примем и будем двигаться дальше, — цитирует официальный сайт НХЛ Боунесса. — Худобин был великолепен. Мы были недостаточно хороши, и это очевидно. Но знаете что? Я горжусь игрой парней в третьем периоде.