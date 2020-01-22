«Рейнджерс» отправили Шестеркина в АХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», выступающий в АХЛ. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Также в АХЛ отправится и форвард Филлип Ди Джузеппе.

OFFICIAL: Rangers assign Igor Shesterkin and Phillip Di Giuseppe to @WolfPackAHL. — New York Rangers (@NYRangers) January 22, 2020

24-летний российский вратарь в текущем сезоне провел три матча в НХЛ. В среднем за матч он пропускал 2,68 шайбы. Процент отраженных бросков — 92,9. Для вратаря это первый сезон в КХЛ. Также он провел 23 матча в АХЛ. В среднем за матч россиянин пропускал 1,93 шайбы. Процент отраженных бросков — 93,2.

Шестеркин мог сыграть в матче звезд АХЛ, но затем лига приняла решение заменить его на вратаря «Херши Беарс» Витека Ванечека.