"Рейнджерс" объявил о переходе Егора Рыкова

Защитник Егор Рыков продолжит карьеру в "Рейнджерс", сообщает официальный сайт клуба НХЛ. Ньюйоркцы заключили с российским хоккеистом двухлетний контракт.

В этом сезоне 22-летний Рыков провел в составе "Сочи" 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-4". В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.

Всего на его счету 157 игр и 61 (28+33) очко в КХЛ в составе СКА и "Сочи". В 2017 году он завоевал с армейцами Кубок Гагарина.